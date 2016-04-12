Ціни на квитки на прощальний матч баскетболіста Брайанта зросли до 27,5 тисяч доларів

Ціни на квитки в "Стейплс-Центр", де 14 квітня легендарний баскетболіст Кобі Брайант проведе останній матч у НБА, зросли до 27,5 тисяч доларів, повідомляє BBC.

Домашній поєдинок "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Юти Джаз" не буде мати для каліфорнійського клубу ніякого турнірного значення, але попит на квитки виявився дуже високим.

Найдешевші квитки, які можна було купити за 336 доларів, давно розібрані. Залишилися тільки найкращі місця, ціна на які зросла завдяки автоматизованій системі перепродажу квитків. Очікується, що в день гри купівлі перепусток на гру з "Ютою" будуть реалізовуватися за ще більші гроші.

Для порівняння, найдорожчі квитки на гру "Голден Стейт" проти "Мемфіса", де "Уорріорс" можуть побити рекорд "Чикаго Буллс" 1996 року за кількістю перемог в регулярному чемпіонаті, коштують 15,9 тисяч доларів.

Як повідомляв The Score, головний тренер "Лейкерс" Байрон Скотт пообіцяв, що у грі з "Ютою" надасть Брайанту максимум ігрового часу. У свою чергу, команда намагатиметься частіше навантажувати Брайанта передачами, щоб у своїй останній грі він набрав хорошу статистику.

Раніше Кобі Брайант висловлював надію, що "Юта" не буде піддаватися в його останньому матчі в кар'єрі.