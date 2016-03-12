Дніпропетровський "Дніпро" став чемпіоном України з баскетболу серед команд Суперліги

Третій матч «золотого» протистояння завершився з рахунком 94-80 на користь дніпропетровської команди, повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кияни виграли дві з чотирьох чвертей, однак новоспеченим чемпіонам для перемоги фактично вистачило тринадцятиочкового гандикапу, здобутого в першій десятихвилинці.

Насичена та результативна дебютна чверть завершилася ривком дніпрян, що повели 30-17, уже на початку матчу зробивши вагому заявку на чемпіонство. Ключову роль у забезпеченні переконливого гандикапу для господарів відіграли Олександр Місяць і Станіслав Тимофеєнко, котрі удвох здобули більше третини командних очок. Протягом наступних десяти хвилин кияни, які агресивніше боролися за відскоки, особливо на чужому щиті, спробували виправити ситуацію, удвічі скоротивши відставання. Проте до великої перерви «Дніпро» вирівняв гру та повів 52-40.

У другій половині «будівельники» намагалися крок за кроком відвоювати плацдарм, кілька разів скорочуючи відставання до чотирьох-п'яти очок. Але щоразу дніпропетровські баскетболісти повертали прийнятну для себе різницю. Вирішальний штурм кияни організували на початку четвертого періоду, який напрочуд активно та продуктивно провів Артем Буцький. Утім, після того, як табло зафіксувало рахунок 79-75, із вчасним триочковим нагодився Олександр Мішула, змусивши суперника розпочинати все спочатку. Навіть дограючи без Сергія Загреби та не зумівши стримати бігмена «Будівельника» Владислава Кондратьєва, котрий провів один із найкращих матчів у сезоні, «Дніпро» не просто спокійно довів гру до перемоги, а й зробив це максимально переконливо.

Найкращими в складі «Дніпра» стали Станіслав Тимофеєнко (17 очок + 8 підбирань), Павло Ревзін (17 очок + 6 підбирань), Олександр Мішула (15 очок + 9 передач), Олександр Місяць (14 очок), Владислав Коренюк (12 очок) і Максим Закурдаєв (10 очок + 6 передач).

Владислав Кондратьєв приніс «Будівельнику» 22 очка, крім того, зібравши 6 відскоків. Сергій Горбенко відзначився 11 очками та 5 підбираннями, Максим Луценко – 10 очками, Павло Крутоус – 10 очками та 5 підбираннями. 9 очок і 9 передач в активі Артема Буцького.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України серед команд Суперліги сезону 2015/16 проводився починаючи з 31 жовтня за участю вісьми команд.