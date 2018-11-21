Дніпро перемогою завершив єврокубковий сезон, Черкаські Мавпи програли

Українські клуби провели матчі останнього тура групового етапу Кубка Європи.

Дніпро переміг вдома фінську Катаю в заключному для себе матчі Кубка Європи ФІБА.

Гра завершилася з рахунком 81:65, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Господарі рішуче налаштовувалися бодай на прощання з єврокубковим сезоном гучно гримнути дверима. Яскраво про це свідчив і вихід у стартовому складі Олександра Мішули.

Втім початок зустрічі видався майже рівним. Лише під кінець стартової чверті дніпряни «перестріляли» гостей, здобувши чотири очка переваги.

Уже в другій 10-хвилинці гості додали. Особливо суттєвою стала перевага на підбираннях: 23 проти 16. То ж Дніпру не вдалося збільшити перевагу. Натомість різниця після першої половини становила лише один бал.

Поновилася гра ривком 6:0 від гостей. Ліквідувати відставання господарям вдалося лише під кінець чверті. А штрафні Вільховецького та триочковий Мішули на останніх секундах дозволили дніпрянам захопити п’ять очок переваги на заключну чверть.

Ще один триочковий Мішули додав куражу господарям, які швидко збільшили перевагу до 10 очок. Цього разу Дніпро свого вже не впустив, довівши поєдинок до першої перемоги на груповому етапі. Втім на цьому єврокубковий сезон для українців закінчився. З єдиною перемогою в шести матчах вони останніми в групі.

У свою чергу, Черкаські Мавпи програли румунській Стяуа з Бухаресту й завершили турнір з дуже прикрими показниками перемоги/поразки - 1 проти 5.

КУБОК ЄВРОПИ ФІБА

Група G

21 листопада

Дніпро (Україна) – Катая (Фінляндія) – 81:65 (18:14, 15:18, 20:16, 17:18)

Група Е

Стяуа (Бухарест, Румунія) - Черкаські Мавпи - 86:70 (28:14, 15:26, 19:13, 25:17)