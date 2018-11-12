Лень зробив дабл-дабл у матчі Атланти проти Лейкерс в НБА

Зусилля українця не допомогли команді обіграти Лос-Анджелес.

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації відбулися шість матчів регулярного чемпіонату, в одному з яких Атланта Хоукс з українцем Олексієм Ленєм у складі програла Лос-Анджелес Лейкерс.

Матч завершився з мінімальним рахунком 106:107, повідомляє офіційний сайт ліги.

Українець провів на паркеті 26:50 хвилин, за які записав на свій рахунок 17 очок, зробив 11 підбирань, 1 асист, 1 перехоплення, 4 втрати і 5 разів сфолив. Лень реалізував 8 з 16 кидків з гри, в тому числі 1 з 4 триочкових. Показник корисності центрового склав 22 – кращий в команді.

Інший українець - Святослав Михайлюк - участь у грі не брав, провівши весь матч на лаві запасних.

НБА. Регулярний чемпіонат.

11 листопада.

Детройт – Шарлотт 103:113 (27:24, 22:27, 26:32, 28:30)

Детройт: Буллок (23), Драммонд (23 + 22 підбору), Джексон (19 + 7 передач), Гріффін (10), Робінсон (5) – старт; Геллоуей (10), Сміт (7), Джонсон (4), Пачулія (2), Кальдерон (0).

Шарлотт: Уокер (24 + 8 передач), Зеллер (14), Лемб (10), Марв. Вільямс (10), Батюм (5 + 8 підбирань) – старт; Паркер (24), Эрнангомес (9), Бріджес (8 + 8 підбирань), Кідд-Гилкрист (5), Монк (4), Бейкон (0).

Х'юстон – Індіана 115:103 (32:31, 44:23, 26:27, 13:22)

Х'юстон: Харден (40 + 7 підбирань + 9 передач + 9 втрат), Підлога (26), Капела (18 + 7 підбирань), Такер (12), Енніс (0) – старт; Гордон (9), Кларк (6 + 8 підборів), Хартенштайн (4).

Індіана: Оладипо (22 + 10 підбирань + 7 передач), Богданович (20 + 6 передач), Коллісон (13), Янг (13), Тернер (9) – старт; Сабоніс (11), Еванс (6), Джозеф (5), Макдермотт (4), о'куінн (0).

Портленд – Бостон 100:94 (26:21, 28:16, 29:33, 17:24)

Портленд: Лиллард (19 + 12 передач), Нуркич (18 + 17 підбирань), Макколлум (14), Аміну (11 + 9 підбирань), Лэйман (8) – старт; Сет Каррі (9), Ленард (8), Коллінз (6 + 8 підборів), Тернер (4), Стаускас (3).

Бостон: Тейтум (27 + 8 підбирань), Ірвінг (21 + 6 передач + 5 перехоплень), Хорфорд (10 + 8 підбирань), Браун (7), Хейворд (7 + 9 підбирань) – старт; М-з Морріс (13), Розир (7), Бейнс (2), Смарт (0), Тайс (0).

Лейкерс – Атланта 107:106 (28:22, 24:31, 32:22, 23:31)

Лейкерс: Джеймс (26 + 7 підбирань), Кузма (18 + 8 підбирань), Інгрем (10 + 6 втрат), Ball (8 + 11 передач), Макгі (8 + 9 підбирань) – старт; Колдуелл-Поуп (11), Стівенсон (11), Харт (9), Чендлер (4), Рондо (2).

Атланта: Прінс (23 + 7 підбирань + 5 втрат), Бэйзмор (21 + 5 перехоплень), Янг (20 + 12 передач), Лінь (17 + 11 підбирань), Спеллмен (2 + 9 підбирань) – старт; Бембри (9), Лин (6), Картер (4), Пламли (4), Хертер (0), Пойтресс (0).

Нью-Йорк – Орландо 89:115 (10:30, 30:35, 20:22, 29:28)

Денвер – Мілуокі 114:121 (35:33, 24:30, 29:36, 26:22)