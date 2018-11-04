Дніпро на виїзді обіграв Політехнік у баскетбольній Суперлізі

Харківська команда все ще не знає смаку перемог.

Віце-чемпіон України «Дніпро» на виїзді обіграв «Політехнік» у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Для команди Дениса Журавльова це друга поспіль перемога після трьох поразок. Харків'яни ж програли сьомий матч поспіль. Зі старту першості вони ще жодного разу не вигравали.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став 6-ий номер господарів Девіс Джаван, який набрав 23 очки. У «Дніпра» 14 балів на свій рахунок записав Станіслав Тимофеєнко.

Напередодні зустрічі, нагадаємо, дніпряни поповнилися Кирилом Фесенком.

Політехнік — Дніпро 65:73 (16:10, 15:22, 16:23, 18:18)

«Політехнік»: Девіс (23 + 4 перехоплення + 4 втрати), Козлов (3), Кромер (21 + 5 передач), Рочняк (6 + 13 підбирань), Вуйович (4) — старт; Кузнєцов, Чугунов (8 + 4 підбирання), Савченко (0 + 4 підбирання), Колотилов.

«Дніпро»: Кожем'якін (2), Мишула (8 + 5 підбирань + 4 передачі + 4 втрати), Закурдаєв (9 + 4 передачі), Ревзін (8), Кушніров (8 + 8 підбирань) — старт; Вільховецький (2), Шундель (2 + 4 підбирання), Тимофеєнко (14 + 7 підбирань + 5 передач), Натяжко (5 + 6 підбирань), Сізов (9), Прокопенко (6).