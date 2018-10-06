Черкаські Мавпи розпочали сезон з важкої перемоги над Київ-Баскет

Гра у столичному Палаці спорту завершилася з рахунком 75:80.

Команда Максима Міхельсона в першій грі Суперліги Парі-Матч у важкому протистоянні здобула верх над амбітним новачком ліги – столичним Київ-Баскетом.

Гра у Києві завершилася перемогою гостей з рахунком 75:80, повідомляє офіційний сайт змагань.

Із самого старту зустрічі обидві команди почали грати через своїх лідерів, у більшій мірі сповідуючи швидкий індивідуальний баскетбол.

У гостей першим на себе гру взяв капітан Олександр Кольченко, який двічі влучив на старті гри в столичному Палаці Спорту. В господарів паркету в цей час намагалися відповісти великі Мангано та Сандул, проте вже в середині десятихвилинки перевага чемпіонів становила 6 балів. Ближче до завершення чверті кияни змогли відзначитися яскравим моментом та скоротити різницю: після введення м’яча гостями від лицевої лінії Денис Носков виконав перехоплення та забив ефектні три, а ще через декілька миттєвостей Морріс Крік власним дальнім і взагалі зрівняв рахунок. Завершилася ж чверть за переваги гостей у два бали – 22:24.

Зі старту другої десятихвилинки “Мавпи” зусиллями Коуклі та Кобця почали знову відриватися в рахунку: американець був надзвичайно корисним під кільцем, в той час як шутер гостей забив свої шість балів за 2 хвилини. Ближче до середини періоду команда Євгена Мурзіна все ж зуміла дещо пригальмувати чинних чемпіонів країни та скоротити різницю до мінімуму, проте наздогнати суперника так і не вдалося – 39:44 після другої чверті.

Черкаські Мавпи на старті другої половини гри продовжили тримати киян на безпечній відстані, цього разу зусиллями власного бігмена – Кріса Коуклі, який реалізував два поспіль середні кидки на старті чверті. Після триочкового від капітана гостей різниця в рахунку склала 10 балів, проте легіонер Київ-Баскету Моріс Крік відповів власним дальнім кидком та не дав піти “Мавпам” у відрив.

На старті заключної десятихвилинки кияни зуміли організувати ривок для себе, завдяки якому той самий Крік скоротив різницю в рахунку до мінімуму на старті періоду.

Після цього яскравим моментом відзначилися черкасці – Максим Луценко біг у швидкий відрив, проте кращий данкер минулорічної Суперліги Парі-Матч Іван Ткаченко виконав неймовірно ефектний блокшот на своєму супернику. Але вже за мить в тій же атаці Луценко забив три і вивів свою команду вперед в рахунку. У відповідальний момент гру на себе взяв захисник Моріс Крік, який почав забивати відповідальні кидки та збільшив різницю в рахунку для Києва до 6 балів.

Проте, кінцівка зустрічі лишилася за чинними чемпіонами. Брендон Янг самотужки реалізував серію кидків та зрівняв рахунок, а нестримний Кріс Коуклі, який додав ще декілька власних балів – вивів команду гостей вперед. 75:80 – перемога “Мавп”.

Суперліга Парі-Матч

6 жовтня

Київ, Палац Спорту

БК “Київ-Баскет” – БК “Черкаські Мавпи” - 75:80 (22:24, 17:20, 15:12, 21:24)

Київ-Баскет: Луценко 7 + 4 підбирання + 3 передачі + 3 перехоплення - 1 втрата, Сандул 14 + 8 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення, Крутоус 6 + 5 підбирань - 2 втрати, Горобченко 0 + 1 підбирання + 1 перадача + 1 перехоплення - 3 втрати, Мангано 10 + 5 підбирань - 3 втрати - старт, Челован 2 + 3 підбирання + 1 передача, Носков 17 + 6 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення - 2 втрати, Крік 19 + 4 підбирання + 4 передачі + 1 перехоплення - 3 втрати.

Черкаські Мавпи: Конєв 8 + 5 підбирань + 1 передача + 4 блокшоти - 4 втрати, Кольченко (С) 17, 5 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Липовцев 3 + 5 підбирань + 1 передача + 1 блокшот, Скапінцев 2 + 1 підбирання, Янг 18 + 4 підбирання + 7 передач + 1 перехоплення - 4 втрати - старт, Артамонов 0 + 1 підбирання + 2 передачі + 1 перехоплення - 2 втрати, Чумаков 1 + 2 підбирання + 1 передача + 1 блокшот - 1 втрата, Кобець 8 + 2 підбирання + 1 передача + 1 перехоплення, Ткаченко 0 + 4 підбирання + 1 передача + 1 блокшот - 1 втрата, Коуклі 23 + 7 підбирань + 1 перехоплення.