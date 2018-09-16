Збірна України з баскетболу 3х3 виграла бронзу чемпіонату Європи

У матчі за третє місце українки в драматичній боротьбі вирвали перемогу в Італії - 17:16.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виграла бронзову медаль чемпіонату Європи, який з 14-го по 16 вересня проходив у Бухаресті (Румунія).

Підопічні Володимира Холопова в чвертьфіналі обіграли господарок першості (18:20), а в півфіналі поступилися Франції - 14:17.

У матчі за третє місце українки в драматичній боротьбі вирвали перемогу в Італії - 17:16, повідомляє офіційний сайт турніру. Зазначимо, що українки програвали по ходу матчу з рахунком 6:14.

За українську команду грали Ганна Ольховик, Олена Огородникова, Євгенія Спітковська і Христина Філевич.

Як повідомляв УНІАН, чоловіча збірна України з баскетболу сенсаційно обіграла Іспанію в домашньому матчі кваліфікації ЧС-2019.