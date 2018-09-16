Збірна України з баскетболу 3х3 виграла бронзу чемпіонату Європи
20:24, 16 вересня 2018Баскетбол
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У матчі за третє місце українки в драматичній боротьбі вирвали перемогу в Італії - 17:16.
Збірна України з баскетболу 3х3 виграла бронзу ЧЄ / facebook.com
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виграла бронзову медаль чемпіонату Європи, який з 14-го по 16 вересня проходив у Бухаресті (Румунія).
Підопічні Володимира Холопова в чвертьфіналі обіграли господарок першості (18:20), а в півфіналі поступилися Франції - 14:17.
У матчі за третє місце українки в драматичній боротьбі вирвали перемогу в Італії - 17:16, повідомляє офіційний сайт турніру. Зазначимо, що українки програвали по ходу матчу з рахунком 6:14.
За українську команду грали Ганна Ольховик, Олена Огородникова, Євгенія Спітковська і Христина Філевич.
Як повідомляв УНІАН, чоловіча збірна України з баскетболу сенсаційно обіграла Іспанію в домашньому матчі кваліфікації ЧС-2019.
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