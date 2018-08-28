Баскетболісти НБА вперше за 5 років зіграють за збірну України у відборі ЧС-2019

Інформацію про участь Леня і Михайлюка у вересневих матчах офіційно підтвердила Федерація баскетболу України.

Українські баскетболісти, які виступають у клубах НБА, Олексій Лень і Святослав Михайлюк зіграють за збірну України в матчах відбору на чемпіонат світу-2019.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Відзначається, що гравець "Лейкерс" Святослав Михайлюк та баскетболіст "Атланти" Олексій Лень самі виявили бажання допомогти українській збірній у майбутніх матчах, а НБА виставила рахунок на їхнє страхування.

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Святославу Михайлюку страхування не вимагається, а страховий ризик травматичного правого ахілла Олексія Леня оцінюється в 10 мільйонів доларів. Спонсорська компанія сплатить страхування замість ФБУ у розмірі 31 408 доларів.

Останнім гравцем, який грав за національну збірну України у якості гравця НБА, був центровий В'ячеслав Кравцов. Бігмен взяв участь у Євробаскеті-2013, представляючи «Фінікс».

Збірна України з баскетболу 14 вересня вдома зіграє з Іспанією, а 17-го числа – на виїзді з Чорногорією. Загалом на другому етапі кваліфікації ЧС-2019 українцям належить зіграти 6 матчів – по два рази проти Іспанії, Словенії і Чорногорії.