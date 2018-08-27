Колишній форвард Барселони зіграє за збірну України з баскетболу у відборі на чемпіонат світу

Володимир Герун приїде в розташування "синьо-жовтих" на матчі з Іспанією і Чорногорією.

Гравець іспанського клубу «Бреоган» Володимир Герун зіграє за збірну України з баскетболу у вересневих матчах другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2019.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

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Герун вже провів свої перші матчі за національну команду в першому раунді відбору проти Латвії (82:68) і Швеції (77:66) (у середньому 6,3 хвилини на паркеті, 1 очко, 1,5 підбирання, 1 асист). Тепер форвард приїде в розташування команди Євгена Мурзіна на поєдинки проти Іспанії (14 вересня) і Чорногорії (17 вересня).

Відзначимо, що в минулому сезоні Герун виступав у другій команді «Барселони», у складі якої набрав по 14,8 очка і робив по 7,9 підбирань, завдяки чому став кращим гравцем другого за силою іспанського дивізіону.

Нагадаємо, український баскетболіст Артем Пустовий підписав контракт з "Барселоною" на суму 1,5 млн євро.