Сьгодні збірна України з баскетболу зіграє "головний матч літа" - у відборі ЧС-2019 проти Латвії

Зістріч відбудеться у київському Палаці спорту й рохпочнеться о 16.00.

Вже сьогодні у київському Палаці спорту відбудеться довгоочікуваний домашній матч кваліфікації чемпіонату світу, в якому чоловіча збірна України прийматиме команду Латвії.

На нас чекає заключний матч першого групового раунду, нагадує Федерація баскетболу України.

Якщо Туреччина не зазнає поразки у матчі проти Швеції, то команди України та Латвії у цій грі розіграють другу сходинку групи В. Перша зустріч, яка відбулася у Ризі, нагадаємо, завершились перемогою підопічних Євгена Мурзіна з рахунком 82:68.

Наразі обидві команди, які сьогодні гратимуть у Києві, забезпечили собі місце у другому груповому раунді та продовживатимуть боротьбу за вихід у фінальну частину восени та взимку. Але, це не відміняє важливості матчу, адже усі показники переходять з командами у наступний раунд і враховуватимуться у турнірному становищі й надалі.

Щодо втрат наших сьогоднішніх суперників, то через народження сина не допоможе латвійцям Яніс Тімма, а також лише думками зможе підтримати партнерів Дайріс Бертанс - він отримав травму у товариському матчі з Росією. Ну і, звичайно, ще довго поза грою залишатиметься головна зірка латвійського баскетболу Крістапс Порзінгіс, який продовжує віднолюватись після серйозної травми.

У збірної України готові зіграти усі гравці, які готувались у тренувальному таборі напередодні літніх матчів квалфікації світової першості. Немає сумнівів у тому, що українська збірна захоче відігратися за неприємну поразку від Туреччини у матчі, який відбувся 28 червня. Нагадаємо, що латвійці свою першу гру літа виграли, здолавши на виїзді Швецію (82:72).