Лідер чемпіона НБА "Голден Стейт" Дюрант продовжить контракт з командою на 2 роки

За сезон він буде заробляти, відповідно, 30 і 31,5 мільйона доларів.

Легкий форвард Кевін Дюрант продовжить контракт з чемпіонами НБА - Голден Стйт Ворріорз - ще на два роки.

Згідно з умовами контракту, за перший рік баскетболіст заробить 30 мільйонів доларів, а за другий — 31.5 мільйон , повідомляє SportArena з посиланням на ESPN.

Разом з Уорріорс Дюрант виграв два останніх Фінали сезону, кожному з яких за підсумками матчу ставав найціннішим гравцем. Сама ж каліфорнійська команда чотири сезони поспіль виходила у Фінал НБА і тричі його виграла.

29-річний Кевін Дюрант грає в НБА з 2007 року, коли був обраний на драфті під 2-м номером клубом Сіетл СуперСонікс, який незабаром переїхав в Оклахому. До Уорріорс Дюрант перейшов у 2016-му році і всього зіграв за них 166 матчів (130 в регулярному чемпіонаті і 36 — у плей-офф), заробляючи в середньому не менше 26 очок за гру.

Також Дюрант дев'ять разів входив у символічну збірну Всіх зірок НБА.