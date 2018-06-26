Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс провів презентацію українського легіонера Михайлюка
18:02, 26 червня 2018Баскетбол
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Українець Святослав Михайлюк буде виступати в команді під 19-м номером.
Святослав Михайлюк / twitter.com/Lakers
Клуб Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс" представив свого новачка - 21-річного українського захисника Святослава Михайлюка.
Українець Михайлюк буде виступати в команді під 19-м номером, повідомляє твіттер "Лейкерс".
Нагадаємо, Святослав є вихованцем "Черкаських Мавп". У 17-річному віці Михайлюк виїхав до США, де чотири сезони виступав за команду університету Канзас. У минулому сезоні українець з "Канзас Джейхокс" дійшов до "Фіналу чотирьох" студентської ліги NCAA. Також він пройшов переддрафтовий перегляд у 16 клубах НБА.
Svi is geared up. Number 19 is ready to meet LA tomorrow at 10 am PT on https://t.co/U97mTRLR2f and @SpectrumSNpic.twitter.com/NOuWY4t2MS— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 26, 2018
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