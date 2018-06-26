Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс провів презентацію українського легіонера Михайлюка

Українець Святослав Михайлюк буде виступати в команді під 19-м номером.

Клуб Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс" представив свого новачка - 21-річного українського захисника Святослава Михайлюка.

Українець Михайлюк буде виступати в команді під 19-м номером, повідомляє твіттер "Лейкерс".

Нагадаємо, Святослав є вихованцем "Черкаських Мавп". У 17-річному віці Михайлюк виїхав до США, де чотири сезони виступав за команду університету Канзас. У минулому сезоні українець з "Канзас Джейхокс" дійшов до "Фіналу чотирьох" студентської ліги NCAA. Також він пройшов переддрафтовий перегляд у 16 клубах НБА.