"Голден Стейт" всуху " виграв фінальну серію плей-офф НБА і став чемпіоном сезону

Команда обіграла "Клівленд" в мінімально можливих чотирьох матчах.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбувся четвертий матч серії плей-офф фіналу сезону 2017/18, в якому "Голден Стейт Ворріорз" обіграли "Клівленд Кавальерз" і достроково виграли серію

Матч завершився з рахунком 108:85, а серія - 4-0 на користь "Ворріорз", повідомляє офіційний сайт ліги.

У цьому матчі кращим гравцем у складі "Ворріорз" став Стефан Каррі, на рахунку якого 37 очок, а ось Кевін Дюрант набрав "лише" 20 балів.

У "Кавальерс" традиційно кращим був ЛеБрон Джеймс, який у цей вечір набрав лише 23 очки.

Таким чином, "Голден Стейт Ворріорз" став 6-разовим чемпіоном НБА. При цьому, за останні чотири сезони команда виграє трофей в третій раз - в 2015, 2017 і 2018 роках. Раніше вона ставала кращою в лізі в далеких 1947, 1956 і 1975 роках.