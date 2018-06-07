Голден Стейт виграв третій матч поспіль фінальної серії НБА і впритул наблизився до титулу

Матч завершився з рахунком 110:102, а рахунок у серії став 3-0.

У ніч на четвер у Національній баскетбольній асоціації відбувся третій матч фінальної серії сезону, в якому Голден Стейт Ворріорз обіграв Клівленд Кавальєрс.

Матч завершився з рахунком 110:102, а рахунок у серії став 3-0, повідомляє офіційний сайт ліги.

У складі "Ворріорз" надзичайною результативністю відзначився Кевін Дюрант, на рахунку якого 43 очки. У "Клівленда" набрав 33 очки ЛеБрон Джеймс, а 20 - на рахунку Кевіна Лава.

Таким чином, Ворріорз впритул наблизилися до титулу, і кожна наступна перемога команди автоматично стане останнім матчем сезону в цілому.

Наступна гра фінальної серії відбудеться в п'ятницю, 8 червня (ніч на суботу, 9-е, по Києву).