Голден Стейт обіграв Х'юстон, зрівнявши рахунок у півфінальній серії НБА

Переможець Західної конференції НБА визначиться у сьомій грі.

Відбувся шостий матч півфінальної серії плей-офф НБА. "Голден Стейт" обіграв "Х'юстон" і зрівняв рахунок у протистоянні - 3:3. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Голден Стейт – Х'юстон 115:86 (22:39, 29:22, 33:16, 31:9) Рахунок у серії – 3:3 Голден Стейт: Томпсон (35 + 6 підбирань), Каррі (29 + 6 передач), Дюрант (23 + 7 підбирань), Лівінгстон (6), Янг (6 + 1 підбирання), Луні (4 + 7 підбирань), Грін (4 + 10 підбирань), Белл (3 + 6 підбирань), Маккоу (2 + 2 підбирання), Вест (2 + 1 підбирання), Кук (2 + 1 передача). Х'юстон: Харден (32 + 9 передач), Гордон (19 + 2 підбирання), Аріза (14 + 4 підбирання), Грін (11), Такер (6 + 8 підбирань), Джонсон (2 + 15 підбирань) , Капела (2).

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