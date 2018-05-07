Український баскетболіст Фесенко визнаний найкращим центровим Кубка Європи ФІБА

Команда "Авелліно", за яку виступає Фесенко, поступилася у фіналі "Венеції".

Український баскетболіст, гравець італійського «Авелліно» Кирило Фесенко визнаний найкращим центровим на турнірі Кубок Європи ФІБА.

31-річний українець набрав 2 574 голоси, що становить 27,3% від загальної кількості респондентів.

Команда «Авелліно», за яку виступає Фесенко, поступилася у фінальній серії Кубка Європи ФІБА в двоматчевому протистоянні проти «Венеції». У першому матчі серії «Авелліно» програв 69:77. У другій зустрічі також поступився - 79:81.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Кирило Фесенко заявив, що не допоможе національній збірній України з баскетболу у двох заключних матчах першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2019.