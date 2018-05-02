"Клівленд" в овертаймі здолав "Торонто", "Голден Стейт" знову обіграв "Новий Орлеан"

Відбулися два матчі плей-офф НБА.

Напередодні відбулися два матчі чвертьфінальних серій плей-офф НБА. "Клівленд" насилу обіграв "Торонто" на виїзді. Матч завершився в овертаймі з рахунком 113:112 на користь команди Леброна Джеймса.

"Голден Стейт" з різницею в 5 очок здолав "Новий Орлеан" і повів у серії - 2:0.

Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

Торонто – Клівленд 112:113 OT (33:19, 27:38, 27:25, 18:23, 7:8)

Рахунок у серії 0:1

Торонто: ДеРозан (22 + 7 підбирань + 3 блок-шота), Валанчюнас (21 + 21 підбір), Лоурі (18 + 10 передач), Ібака (9), Анунобі (7) – старт; Сіакам (11), ВанВліт (11), Майлз (6), Райт (5), Пелтль (4 + 6 підбирань).

Клівленд: Джеймс (26 + 11 підбирань + 13 передач), Сміт (20), Корвер (19), Лав (7 + 13 підбирань), Хілл (4) – старт; Грін (16), Томпсон (14 + 12 підбирань), Кларксон (5), Худ (2).

Голден Стейт – Новий Орлеан 121:116 (27:29, 31:26, 30:31, 33:30)

Рахунок у серії 2:0

Голден Стейт: Дюрант (29 + 6 підбирань + 7 передач + 3 блок-шота), Грін (20 + 9 підбирань + 12 передач), Ігудала (15 + 8 підбирань), Томпсон (10 + 6 підбирань), Янг (3) – старт; Каррі (28 + 7 підбирань + 6 втрат), Луні (8 + 8 підбирань), Вест (4), Лівінгстон (4).

Новий Орлеан: Девіс (25 + 15 підбирань + 3 блок-шота), Холідей (24 + 8 підбирань + 8 передач), Рондо (22 + 7 підбирань + 12 передач + 5 перехоплень + 7 втрат), Миротич (18 + 9 підбирань), Мур (14) – старт; Міллер (5), Діалло (4), Кларк (2), Хілл (2).