Визначилися всі пари першого раунду плей-офф НБА

Ігри плей-офф розпочнуться 15 квітня.

Визначилися всі пари першого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Східна конференція «Торонто Репторс» – «Вашингтон Візардс» «Бостон Селтікс» – «Мілуокі Бакс» «Філадельфія Сиксерс» – «Майамі Хіт» «Клівленд Кавальєрс» – «Індіана Пейсерс». Читайте такожВизначилися всі учасники Кубка Стенлі Західна конференція «Х'юстон Рокетс» – «Міннесота Тімбервулвз» «Голден Стейт Ворріорз» – «Сан-Антоніо Сперс» «Портленд Трейл Блейзери» – «Нью-Орлеан Пеліканса» «Оклахома Сіті Тандер» – «Юта Джаз». Ігри плей-офф розпочнуться 15 квітня. Нагадаємо, останні ігри регулярної першості відбулися в ніч на четвер.

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