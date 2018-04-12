Визначилися всі пари першого раунду плей-офф НБА

12:14, 12 квітня 2018
Баскетбол
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"Філадельфія" і "Мілуокі" вийшли в плей-офф НБА / REUTERS

Східна конференція

«Торонто Репторс» – «Вашингтон Візардс»

«Бостон Селтікс» – «Мілуокі Бакс»

«Філадельфія Сиксерс» – «Майамі Хіт»

«Клівленд Кавальєрс» – «Індіана Пейсерс».

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Західна конференція

«Х'юстон Рокетс» – «Міннесота Тімбервулвз»

«Голден Стейт Ворріорз» – «Сан-Антоніо Сперс»

«Портленд Трейл Блейзери» – «Нью-Орлеан Пеліканса»

«Оклахома Сіті Тандер» – «Юта Джаз».

Ігри плей-офф розпочнуться 15 квітня.

Нагадаємо, останні ігри регулярної першості відбулися в ніч на четвер.

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Теги: #НБА