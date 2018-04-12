Визначилися всі пари першого раунду плей-офф НБА
12:14, 12 квітня 2018Баскетбол
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Ігри плей-офф розпочнуться 15 квітня.
"Філадельфія" і "Мілуокі" вийшли в плей-офф НБА / REUTERS
Визначилися всі пари першого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації.
Східна конференція
«Торонто Репторс» – «Вашингтон Візардс»
«Бостон Селтікс» – «Мілуокі Бакс»
«Філадельфія Сиксерс» – «Майамі Хіт»
«Клівленд Кавальєрс» – «Індіана Пейсерс».
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Західна конференція
«Х'юстон Рокетс» – «Міннесота Тімбервулвз»
«Голден Стейт Ворріорз» – «Сан-Антоніо Сперс»
«Портленд Трейл Блейзери» – «Нью-Орлеан Пеліканса»
«Оклахома Сіті Тандер» – «Юта Джаз».
Ігри плей-офф розпочнуться 15 квітня.
Нагадаємо, останні ігри регулярної першості відбулися в ніч на четвер.
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