"Фінікс" українця Леня переграв "Даллас" в передостанній день регулярного чемпіонату НБА

Гра завершилася з рахунком 124:97.

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулись шість ігор регулярного чемпіонату, в одній з яких "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Лэнем у складі обіграв "Даллас Маверікс".

Гра завершилася з рахунком 124:97, повідомляє офіційний сайт ліги.

Лень у цій грі вийшов у стартовому складі своєї команди, набрав 18 очок, зробив 4 підбирання, 6 передач, 1 блок-шот і допустив 2 втрати за 26:53 хвилини, проведені на майданчику.

Цей матч став останнім для "Санс" в нинішньому сезоні. Завтра, в останній день регулярного чемпіонату, відбудуться 12 матчів, де участь "Фінікса" не передбачено.

НБА. Регулярний чемпіонат.

10 квітня.

Індіана – Шарлотт 93:119 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32)

Індіана: Робінсон (13 + 8 підбирань), Коллинсон (9 + 13 підбирань), Стівенсон (9 + 13 підбирань), Букер (6), Тернер (2) – старт; Ліф (13), Джефферсон (12), Сабоніс (10 + 10 підбирань), Янг (7), Джозеф (6 + 8 передач), Самнер (2), Пойтресс (0), Анигбогу (0).

Шарлотт: Вільямс (15), Вокер (15), Ховард (14 + 17 підбирань), Батюм (14 + 6 передач), Кідд-Гилкрист (4) – старт; Камінські (24 + 7 підбирань), Монк (17), Стоун (6 + 6 передач), Эрнангомес (6 + 10 підбирань), Лемб (4), Пейдж (0).

Атланта – Філадельфія 113:121 (32:27, 23:34, 24:28, 34:32)

Атланта: Прінс (27 + 6 передач), Дедмон (14 + 7 підбирань + 3 блок-шота), Коллінз (13 + 9 підбирань), Бембри (7 + 7 передач + 5 перехоплень), Лі (7) – старт; Дорсі (17), Тейлор (10), Мускала (9), Клівленд (5), Пламли (4).

Філадельфія: Медик (28), Джонсон (15 + 8 передач), Сіммонс (14 + 10 підбирань + 6 передач + 6 втрат), Ковінгтон (6 + 8 підборів + 3 блок-шота), Шарич (0) – старт; Ільясова (26 + 8 підбирань), Белинелли (20), Холмс (8), Фульц (4), Макконнелл (0).

Вашингтон – Бостон 113:101 (22:30, 30:24, 27:18, 34:29)

Вашингтон: Уолл (29 + 7 підбирань + 12 передач + 3 блок-шота + 7 втрат), Бив (19) , Морріс (13), Портер (12), Гортат (4) – старт; Скотт (12 + 8 підбирань), Убре (11), Саторански (7), Моинми (3 + 8 підборів), Сешнс (3), Фрейзер (0), Сміт (0).

Бостон: Браун (27), Тейтум (12), Хорфорд (10 + 14 підбирань), Розир (8 + 6 передач), Бейнс (5 + 6 підборів) – старт; Монро (10 + 6 підбирань), Морріс (6), Аллен (6), Гібсон (5), Оджелей (5), Берд (3), Ларкін (2), Надер (2).

Даллас – Фінікс 97:124 (26:29, 28:15, 22:39, 21:41)

Даллас: Мотли (21 + 6 підбирань), Гаррісон (16), Фінні-Сміт (14 + 7 підбирань), Коллинсуорт (10 + 11 підбирань + 8 передач), Пауелл (8) – старт; Джонс (15), Клебер (10), Феррел (3).

Фінікс: Лень (18 + 4 підбирання + 6 передач + 1 блок-шот + 2 втрати; 26:53 хвилини), Гаррісон (18 + 10 передач), Хаус (16 + 8 підбирань), Бендер (15 + 13 підбирань), Рід (2) – старт; Пітерс (36 + 9 підбирань), Юліс (14 + 8 передач), Дадлі (5).

Юта – Голден Стейт 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23)

Юта: Мітчелл (22), Фейворс (16 + 9 підбирань), Гобер (13), Рубіо (13), Инглс (4 + 8 передач) – старт; Жеребко (14 + 6 підбирань), Краудер (11 + 6 підбирань), о'ніл (9), Экзам (6), А (4), Беркс (3), Юдо (2), Ньянг (2)

Голден Стейт: Томпсон (23), Дюрант (13), Кук (8), Грін (4 + 5 блок-шотів), Пачулія (4 + 6 підборів) – старт; Луні (12), Янг (6), Макгі (5), Лівінгстон (2), Белл (2), Вест (0), Джонс (0).

Лейкерс – Х'юстон 99:105 (16:23, 32:33, 27:26, 24:23)

Лейкерс: Харт (20 + 7 підбирань), Рендл (17 + 8 підбирань), Лопес (12), Карусо (9 + 6 передач), Колдуелл-Поуп (3) – старт; Інгрем (19), Енніс (10), Фрай (4), Уиэр (3), Зубац (2), Пейтон (0), Брайант (0).

Х'юстон: Стать (22 + 6 передач), Харден (21 + 10 передач + 6 втрат), Капела (10 + 12 підбирань), Аріза (6), Такер (6 + 8 підборів) – старт; Грін (16 + 6 підбирань), Джонсон (9), Гордон (6), Мба а Муте (2), Нене (2), Блек (2), Куортермэн (2), Чжоу (1).