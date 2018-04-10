Капітан збірної України оголосив, що пропустить матчі відбору ЧС-2019

Центровий італійського "Авелліно" Кирило Фесенко не зіграє за збірну України проти Туреччини та Латвії.

Центровий італійського «Авелліно» Кирило Фесенко заявив, що не допоможе національній збірній України з баскетболу у двох заключних матчах першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2019.

Про це повідомляє Xsport.

Фесенко зазначив, що пропустить 3-6 місяців через медичну процедуру, яка у нього запланована по завершенні сезону. Її необхідність викликана операцією на коліні, яка була зроблена ще влітку минулого року.

«Ні, я не приїду в збірну. Відразу після закінчення сезону у мене запланована медична процедура. Як виявилося, мені не розповіли про повну картину після операції, яку мені зробили влітку. Тепер мені потрібно 3-6 місяців на відновлення.

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Та й в принципі, кому я там потрібен? У нас є Кравцов, є Пустовий - вони розривають всіх, вони знають систему, вони подобаються Мурзіну. Навіщо знову мені приходити і додавати тренеру головного болю? Пустового адже теж просто так на «банку» не посадиш, та й мене з Кравцовим теж. Вважаю, що на даний момент я не потрібен збірній. Хлопці вже стрибнули вище голови на чемпіонаті Європи і добре виступили під час другого ігрового вікна».

Нагадаємо, збірна України після чотирьох матчів першого раунду відбору займає перше місце в групі, маючи в активі 3 перемоги.

В рамках річного ігрового вікна підопічні Євгена Мурзіна 28 червня зіграють на виїзді проти Туреччини, а 1 липня прийматимуть команду Латвії.