Українець Лень отримав травму в грі з "Бостоном", "Лейкерс" встановив клубний антирекорд в НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

"Лейкерс" поступилися "Детройту" у черговому поєдинку регулярного чемпіонату НБА. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Таким чином, команда з Лос-Анджелеса втратила теоретичні шанси на вихід в плей-офф Національної баскетбольної асоціації. "Лейкерс" оновили свій власний антирекорд. Вони не можуть вийти в плей-офф вже п'ятий рік поспіль.

Зазначимо, що українець Олексій Лень, що захищає кольори "Фінікса", не зумів закінчити зустріч, в якій його команда зазнала поразки від "Бостона". У четвертій чверті матчу українець отримав травму гомілкостопа і залишив майданчик.

Філадельфія – Денвер 123:104 (23:27, 28:32, 34:15, 38:30)

Філадельфія: Шарич (20 + 6 підбирань), Ембіід (20 + 13 підбирань), Редик (19), Ковінгтон (18 + 6 підбирань), Сіммонс (7 + 13 підбирань + 11 передач) – старт; Белінеллі (11), Ільясова (11 + 6 підбирань), Фульц (10 + 8 передач), Макконнелл (3), Джонсон (2), Холмс (2), Коркмаз (0).

Денвер: Бартон (25), Мюррей (17), Миллсеп (16 + 9 підбирань), Йокіч (14 + 7 підбирань), Чендлер (8+8 підбирань + 7 передач) – старт; Пламлі (7 + 3 блок-шота), Харріс (5), Лайлз (4), Ернангомес (3), Бізлі (3), Крейг (2 + 6 підбирань).

Детройт – Лейкерс 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30)

Детройт: Джексон (20), Буллок (16), Драммонд (15 + 18 підбирань), Гріффін (15), Джонсон (4 + 8 підбирань + 6 передач) – старт; Толлівер (15), Сміт (12), Енніс (7), Кеннард (7), Морленд (1).

Лейкерс: Рендл (23 + 11 підбирань + 5 втрат), Кузма (20 + 11 підбирань), Болл (15 + 8 підбирань + 11 передач), Лопес (14 + 9 передач + 5 блок-шотів), Колдуелл-Поуп (13) – старт; Зубац (7), Енніс (6), Уіер (4), Фрай (4), Пейтон (0), Брайант (0).

Шарлотт – Нью-Йорк 137:128 OT (27:22, 35:27, 25:33, 30:35, 20:11)

Шарлотт: Уокер (31 + 7 передач), Ховард (23 + 13 підбирань + 6 втрат), Вільямс (13), Кідд-Гілкрист (9), Батюм (9) – старт; Лемб (12 + 6 підбирань + 6 передач), Ернангомес (12), Монк (11), Камінські (10), Бейкон (7).

Нью-Йорк: Берк (42 + 12 передач), Бізлі (27 + 8 підбирань), Хардуей (17), Кантер (15 + 13 підбирань),Томас (3) – старт; Нілікіна (12), Корнет (8), (2), Вільямс (2), Хікс (0).

Міннесота – Мемфіс 93:101 (25:26, 34:33, 23:19, 11:23)

Міннесота: Тіг (25 + 7 передач), Гібсон (18 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Віггінс (18 + 7 підбирань), Таунс (15 + 12 підбирань + 6 передач + 3 блок-шота), Бьєліца (0) – старт; Кроуфорд (10), Дженг (7), Джонс (0).

Мемфіс: Газоль (20 + 10 підбирань + 6 передач + 3 блок-шота), Мартін (11), Грін (11 + 11 підбирань),Гаррісон (11), Брукс (2) – старт; Селден (23), Чалмерс (10), Маклемор (6), Девіс (4), Парсонс (3), Сіммонс (0).

Фінікс – Бостон 94:102 (15:31, 30:17, 20:29, 29:25)

Фінікс: Джексон (23 + 6 підбирань), Деніелс (18 + 6 підбирань), Кріс (13), Бендер (3 + 10 підбирань), Пейтон (0) – старт; Юліс (19 + 8 передач), Лень (8 + 6 підбирань + 1 перехоплення; 14:29 хвилин), Рід (5), Вільямс (3), Гаррісон (2), Дадлі (0).

Бостон: Тейтум (23 + 6 підбирань), Хорфорд (19 + 9 підбирань + 7 передач), Рзир (16 + 7 підбирань), Браун (7), Бейнс (4 + 6 підборів) – старт; Морріс (20), Монро (8), Надер (3), Ларкін (2), Оджелей (0), Берд (0), Ябуселе (0), Аллен (0).