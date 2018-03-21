"Будівельник" упевнено обіграв БІПу і повернув собі друге місце у баскетбольній Суперлізі

Обом командам перед стартом плей-офф залишилося провести по одному поєдинку в регулярному чемпіонаті.

У середу відбувся один матч української баскетбольної Суперліги. Столичний «Будівельник» обіграв одеську БІПу в матчі регулярного чемпіонату і повернувся на другу сходинку турнірної таблиці, повідомляє сайт турніру.

Кияни дозволили гостям заволодіти ініціативою на старті зустрічі і навіть завершити першу чверть в лідерах. Але до великої перерви команда Володимира Коваля не тільки нівелювала відставання до 8 очок, але потім і повела в рахунку.

У третій чверті «Будівельник» почав нарощувати перевагу і дав підопічним Олега Юшкіна набрати лише 4 очки. В останній 10-хвилинці одесити кинули всі сили на те, щоб відігратися, але матч завершився перемогою «Будівельника».

«Будівельник» – БІПА 87:70 (18:26, 27:14, 24:4, 18:26)

«Будівельник»: Дугат (6 + 6 підбирань + 4 передачі), Отверченко (18 + 5 передач), Місяць (1), Дроздов (4 + 4 підбирання), Сандул (10 + 10 підбирань + 4 передачі + 2 перехоплення) — старт; Анісімов (15), Вінтоняк (6), Дзюба (3), Зотов (7 + 4 передачі + 4 перехоплення), Крутоус (17).

БІПА: Ноффле (4 + 5 підбирань), Прокопенко (4 + 4 втрати), Ефіанайі (10), Кривцов (8), Блаус (6) — старт; Луценко (9 + 6 підбирань), Тищенко (15 + 8 підбирань), Бєліков (4 + 8 підбирань), Воєвода (6 + 4 передачі), Балабан (4).

Кияни вийшли на друге місце турнірної таблиці, маючи на гру більше, ніж «Черкаські Мавпи». У свою чергу, БІПА продовжує залишатися п'ятою. Нагадаємо, плей-офф чемпіонату України стартує 29 березня. Перед цим «Будівельник» ще проведе матч регулярного чемпіонату з «Хіміком», а БІПА - з «Черкаськими Мавпами».