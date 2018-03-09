"Фінікс" українця Леня знову крупно програв в НБА

Цього разу команда поступилася "Оклахомі" з рахунком 87:115.

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня другу гру поспіль програв з великим рахунком.

Цього разу, "Санс" був розгромлений "Оклахомою Сіті Тандер" з рахунком 87:115, повідомляє офіційний сайт турніру.

Лень провів на майданчику 11 хвилин 01 секунду, набрав 2 очки, зробив 3 підбирання, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

НБА. Регулярний чемпіонат.

8 березня.

Шарлотт – Бруклін 111:125 (29:35, 30:30, 26:31, 26:29)

Шарлотт: Уокер (21 + 6 передач), Ховард (19 + 7 підбирань + 3 блок-шота), Кідд-Гилкрист (10), Вільямс (7), Батюм (6) – старт; Лемб (15), Зеллер (13), Монк (13), Эрнангомес (4), Грем (2), Стоун (1), Камінські (0), Бейкон (0).

Бруклін: Крэбб (29 + 8 підбирань), Керолл (15), Аллен (13 + 7 підбирань), Рассел (8), Динуидди (6 + 10 передач) – старт; ЛеВерт (22 + 8 передач), Холліс-Джефферсон (18 + 12 підбирань), Харріс (11), Каннінгем (3), Стаускас (0), Ейси (0).

Майамі – Філадельфія 108:99 (29:28, 24:21, 20:25, 35:25)

Майамі: Уайтсайд (26 + 8 підбирань + 5 втрат), Річардсон (13), Т. Джонсон (12), Драгіч (7 + 7 передач), Дж. Джонсон (4 + 6 передач) – старт; Уейд (16 + 6 підбирань), Олиник (10 + 7 підбирань), Вінслоу (9 + 6 підбирань), Еллінгтон (9), Адебайо (2).

Філадельфія: Шарич (20 + 10 підбирань + 6 втрат), Медик (18), Эмбиид (17 + 7 підбирань), Сіммонс (10 + 8 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Ковінгтон (3 + 7 підборів) – старт; Белинелли (14), Джонсон (8), Ільясова (5), Макконнелл (4).

Міннесота – Бостон 109:117 (28:35, 18:25, 28:26, 35:31)

Міннесота: Бьелица (30 + 12 підбирань), Гібсон (18), Таунс (15 + 11 підбирань), Віггінс (13 + 7 підбирань), Тіг (13 + 8 передач) – старт; Кроуфорд (15), Джонс (5), Дженг (0 + 7 підбирань).

Бостон: Ірвінг (23 + 7 підбирань + 8 передач), Хорфорд (20 + 8 підбирань + 6 передач), Браун (14), Тейтум (12), Бейнс (6) – старт; Морріс (17), Розир (13), Смарт (9 + 6 передач), Монро (2), Тайс (1), Оджелей (0).

Оклахома-Сіті – Фінікс 115:87 (26:23, 23:15, 39:29, 27:20)

Оклахома: Уестбрук (27 + 8 підбирань + 9 передач), Джордж (21), Брюер (17), Адамс (16 + 12 підбирань + 3 блок-шота), Ентоні (11) – старт; Грант (5 + 6 підбирань), Абринес (6), Коллісон (4), Хьюстис (3), Фелтон (3), Фернюсон (2), Паттерсон (0), Іванов (0).

Фінікс: Букер (30 + 6 підбирань), Чендлер (10), Джексон (6), Пейтон (6 + 6 передач) Бендер (3) – старт; Харрісон (9), Пітерс (8), Деніелс (6 + 6 підбирань), Кріс (5), Лень (2 + 3 підбирання + 1 перехоплення + 1 блок-шот; 11:00 хвилин), Рід (2).

Голден Стейт – Сан-Антоніо 110:107 (28:21, 18:29, 32:37, 32:20)

Голден Стейт: Дюрант (37 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Макгі (13 + 7 підбирань + 4 блок-шотів), Томпсон (13 + 6 передач), Грін (11 + 12 підбирань + 10 передач), Каррі (2) – старт; Янг (12), Лівінгстон (9 + 7 підбирань + 7 передач), Пачулія (5), Луні (4), Кук (2), Каспі (2).

Сан Антоніо: Олдрідж (30 + 17 підбирань), Мюррей (14 + 6 передач), Бертанс (13), Андерсон (12 + 11 підбирань + 5 перехоплень), Міллс (8) – старт; Паркер (11 + 7 передач), Гей (10), Форбс (3), Грін (2), Джинобили (2), Ловернь (2).