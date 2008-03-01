У Донецьку підтримали Платіні, і готові працювати ”конкретно”

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК підтримує критику президента Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля ПЛАТІНІ, висловлену з приводу підготовки України і Польщі до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.БЛИЗНЮК повідомив, коментуючи заяву М.ПЛАТІНІ про те, що УЄФА "розворушив" відомства України і Польщі, щоб вони "трохи пожвавили" підготовку до Євро-2012.

"Ми, зі свого боку, вимагаємо, і підтримуємо М.ПЛАТІНІ, щоб все те, про що він говорить, було реалізовано", - сказав А.БЛИЗНЮК.

При цьому він піддав різкій критиці Міністерство транспорту і зв`язку України за затримку фінансування заходів з підготовки Євро-2012.

"В організаційному плані ми готові працювати і вже працюємо цілком конкретно. Але з боку уряду і Мінтрансу немає "пожвавлення з прискоренням", про що говорить Мішель ПЛАТІНІ", – зазначив А.БЛИЗНЮК.

Він нагадав, що в аеропорту Донецька до 1 січня 2009 року має бути введена в лад нова злітно-посадочна смуга, і її будівництво вже ведеться.

"І ми ввійшли у цей графік, і минулого року освоїли 140 мільйонів. А на сьогодні титул на 800 мільйонів ув Мінтрансі навіть не підписаний. Оскільки не підписаний титул будівництва – немає фінансування. Вже наступає третій місяць, зараз прекрасна погода на вулиці, повним ходом можна працювати, а ми нічого не робимо!", - заявив голова облради, ще раз закликавши уряд активізувати фінансування заходів з підготовки об`єктів до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, Президент УЄФА М.ПЛАТІНІ в інтерв`ю радіостанції "Франс інфо" підтвердив, що європейський футбольний союз "розворушив" відомства України і Польщі, щоб вони "трохи пожвавили" підготовку до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. "Євро-2012 відбудеться, але ми дали зрозуміти шановним панам, що потрібно прискорити темпи", - зазначив М.ПЛАТІНІ.

30 січня в доповіді УЄФА була дана незадовільна оцінка підготовчим заходам в Україні і Польщі. Вже 6 лютого прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК повідомив, що на будівництво трьох нових стадіонів уряд виділить 100 мільйонів євро.