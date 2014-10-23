Фанати польської "Легії" на матчі з "Металістом" вивісили банер "Львів - це Польща"

На тлі польського прапора ультрас розмістили назви двох міст - українського Львова та литовської столиці Вільнюса, повідомляє Обозреватель.

Поруч з назвою столиці Західної України також зображено міський герб часів Речі Посполитої. Таким чином вболівальники, очевидно, вирішили заявити про те, що дані території належать Польщі.

Це був не єдиний інцидент за участю гостей з Варшави. Ще до початку матчу у центрі Києва вони напали на коментатора телеканалу "Футбол 1", відібравши у нього фанатський шарф ("розу") харківського клубу.

Як повідомляв УНІАН, у середу в Києві відбувся матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Металіст" програв "Легії" з рахунком 0:1.