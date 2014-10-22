Адріано в матчі з БАТЕ повторив рекорд Мессі

Бразильський нападник донецького "Шахтаря" Луїс Адріано забив п'ять голів в одному матчі Ліги чемпіонів і, тим самим, повторив рекорд одного з кращих бомбардирів світового футболу аргентинця Ліонеля Мессі.

Свої голи Адріано забив у матчі з білоруським БАТЕ (Борисов). Чотири м'ячі Адріано забив у першому таймі і один - після перерви. Крім того, по ходу матчу бразилець встановив, а потім двічі перевершив новий клубний рекорд за результативністю, перевершивши результат Андрія Воробея - 117 голів проти 114.

Мессі свої п'ять голів в одному матчі забив 7 березня 2012 року у грі "Барселона" (Іспанія) - "Байєр" (Леверкузен, Німеччина), яку іспанці виграли з рахунком 7:1.

Як повідомляв УНІАН, матч БАТЕ - "Шахтар" завершився розгромною поразкою господарів поля з рахунком 0:7.