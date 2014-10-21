"Шахтар" розгромив БАТЕ в матчі Юнацької ліги УЄФА

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму, повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Команди обережно почали матч, але вже в середині першого тайму, протягом 5 хвилин забили три голи.

Рахунок на 29-ій хвилині відкрив гравець "Шахтаря" Олександр Зубков. А вже через хвилину перевага української команди подвоїв Василь Штандер. Щоправда, на 34-й хвилині гравець БАТЕ Олександр Джигеро зумів скоротити різницю в рахунку, але це був єдиний гол у матчі білоруської команди - 1:2.

Після перерви гірники продовжували володіти ініціативою і на 56-й хвилині Денис Арендарук забив третій гол. А вже в самій кінцівці матчу, на 86-й хвилині, Зубков зробив дубль.

Таким чином, "Шахтар" здобув другу перемогу у трьох матчах і, набравши 7 очок, продовжує ділити 1-е місце в групі з португальським "Порту", який сьогодні обіграв іспанський "Атлетик" (2:0) і також має в активі 7 очок.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні-2014/15 проходить другий пробний розіграш Юнацької ліги УЄФА - першого клубного турніру УЄФА серед юнаків.

На груповому етапі виступають юнацькі команди 32 клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Склад груп та календар матчів такі ж, як і у Лізі чемпіонів. У плей-офф команди грають по одному матчу. Півфінали і фінал проводяться в рамках міні-турніру на стадіоні "Коловре" в Ньоні (Швейцарія), де розташована штаб-квартира УЄФА. Таким чином, максимум команда може зіграти десять матчів за сезон. Матч за 3-е місце не передбачений регламентом.