Сергій Бубка заклав символічний камінь будівництва спортивного комплексу «Арена Бургас»

Сергій Бубка ознайомився з місцем розташування майбутньої споруди в супроводі мера міста Бургас Димитра Ніколова і президента Федерації легкої атлетики Болгарії Доброміра Карамарінова, повідомляє прес-служба НОК України.

Беручи участь в урочистій церемонії уславлений український легкоатлет і Олімпійський чемпіон зазначив: «Болгарія відома всьому світу своїми видатними спортсменами. Імена Стефки Костадінової, Іванки Христової, Христо Маркова, Терези ​​Маринової, Йорданки Донкової посідають значне місце у світовій спортивній історії. Впевнений, що будівництво цього спортивного комплексу сприятиме розвитку спорту та вихованню нових чемпіонів».

Як зазначають організатори, арена на 6500 місць стане найсучаснішим критим спортивним комплексом в Болгарії.

У планах місцевої влади Бургаса і національної федерації легкої атлетики Болгарії боротьба за право прийняти чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні в 2019 році.

В рамках візиту Сергій Бубка також відвідав легкоатлетичний стадіон міста і будівлю муніципалітету, провів ряд зустрічей із представниками олімпійського активу і спортивної громадськості Болгарії.