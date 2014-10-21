Легкоатлета Пісторіуса засудили до п'яти років в'язниці

Суддя Токозіле Масіпа відкинула пропозицію захисту південноафриканського спортсмена про призначення йому громадських робіт як покарання.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

«У громадських роботах не буде необхідності. Покарання, запропоноване двома свідками захисту, було б недоцільним», - заявила суддя.

Крім того, спортсмен отримав трирічний умовний термін за зберігання вогнепальної зброї.

Повідомляється, що після оголошення вироку Пісторіус розридався.

У вересні Пісторіус був визнаний винним у ненавмисному вбивстві своєї дівчини Реви Стенкамп, що сталася 14 лютого 2014 року. Прийнявши її за грабіжника, він зробив кілька пострілів у зачинені двері туалету. Дівчина отримала смертельні поранення в область голови.

Пісторіус - шестиразовий чемпіон Паралімпійських ігор, виступав і в змаганнях з участю повноцінних спортсменів. Він є срібним медалістом чемпіонату світу 2011 року в естафеті 4×400 метрів.