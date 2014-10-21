Легкоатлета Пісторіуса засудили до п'яти років в'язниці
Легкоатлет-ампутант Оскар Пісторіус засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення за ненавмисне вбивство своєї подруги Реви Стенкамп.
Суддя Токозіле Масіпа відкинула пропозицію захисту південноафриканського спортсмена про призначення йому громадських робіт як покарання.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.
«У громадських роботах не буде необхідності. Покарання, запропоноване двома свідками захисту, було б недоцільним», - заявила суддя.
Крім того, спортсмен отримав трирічний умовний термін за зберігання вогнепальної зброї.
Повідомляється, що після оголошення вироку Пісторіус розридався.
У вересні Пісторіус був визнаний винним у ненавмисному вбивстві своєї дівчини Реви Стенкамп, що сталася 14 лютого 2014 року. Прийнявши її за грабіжника, він зробив кілька пострілів у зачинені двері туалету. Дівчина отримала смертельні поранення в область голови.
Пісторіус - шестиразовий чемпіон Паралімпійських ігор, виступав і в змаганнях з участю повноцінних спортсменів. Він є срібним медалістом чемпіонату світу 2011 року в естафеті 4×400 метрів.