Від перенесення бою з Кличком я тільки виграв - Пулєв

Про це повідомляє сайт офіційного Фан-клубу братів Кличко.

«Я прекрасно себе почуваю. У мене був відмінний тренувальний табір в Болгарії, тепер я став набагато сильніше і жорсткіше. Завдяки тому, що поєдинок перенесли на два місяці і процес підготовки вийшов довше, ніж планувалося спочатку, я зміг серйозно покращитися. Слава Богу, що все склалося саме так» - зазначає болгарський супертяж.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Пулєв спочатку був запланований на 6 вересня, але через травму українського чемпіона був перенесений на 15 листопада.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».