Володимир Кличко націлився на ще одного росіянина

Чемпіон IBF і WBO у суперважкій вазі Володимир Кличко заявив, що зацікавлений у поєдинку зі "Звіром зі Сходу" Миколою Валуєвим. Також українець розповів в інтерв`ю МК, що Султан Ібрагімов дуже легковажно поставився до їх поєдинку.

Нагадаємо, що в першому за останні дев`ять років об`єднувальному поєдинку в суперважкій вазі, який відбувся 23 лютого в Нью-Йорку, одноголосним рішенням суддів Володимир Кличко переміг Султана Ібрагімова і завоював титули WBO і IBF.

За словами Кличка, він зацікавлений в поєдинку проти росіянина Миколи Валуєва, якщо той завоює чемпіонський пояс.

"Від самого Валуєва там мало що залежить - всі вирішують його промоутери. А промоутери у нього Дон Кінг і Вілфрід Зауерланд... Для мене ж бій буде цікавим, але тільки коли він виграє титул.

Після того, як Микола програв Руслану Чагаєву, вся німецька преса майже на рік неначе забула про нього. А до цього всі сурмили хором: Кличко-Валуєв, Кличко-Валуєв! Тому що був створений такий міф, що Валуєв - величезний, сильний...

Після Чагаєва цей міф кудись вітром здуло. І як освітлювався бій Валуєва з Ляховичем - вже, звичайно, не йде у жодне порівняння... Тому хай Микола вибирає день, зустрічається з Чагаєвим, завойовує титул - і вже щось вирішуватимемо. Хоча думаю, що зараз вони Валуєва мені не віддадуть. А якщо я сам прийду з проханням: "Дайте мені Валуєва..." - так вони мені так руки-ноги викручувати почнуть, що мало не буде!".

Також Володимир поділився враженнями про поєдинок з Ібрагімовим і заявив, що команда російського боксера дуже легковажно поставилася до їх поєдинку.

"Султан був дуже упевненим на прес-конференції, зважуванні, - пригадав чемпіон. - І коли виходив в ринг... Весь його табір подивився мої поєдинки з Сандерсом і Брюстером, що в принципі правильно. І вони були упевнені, що перемога буде за ними".

"Ібрагімов - важкий суперник, він працює в рингу без ініціативи, але з таким викликом: "Ну спробуй мене вдар! Ну спробуй! А я ось зараз ногу подалі виставлю. Дістанеш? Дотягнешся?"

З приводу ударів у корпус, які періодично виходили у Ібрагімова, Кличко заявив наступне: "Вони взагалі були неефективними. Тобто я відчував удари, але вони не завдавали шкоди. У мене взагалі проблем з корпусом ніколи не було".

А тим часом Всесвітня боксерська організація і Міжнародна боксерська федерація оголосили, що наступним обов`язковим суперником Володимира Кличка – чемпіона цих двох версій – може стати 36-річний американець Тоні Томпсон, який своєї єдиної поразки зазнав у далекому 2000 році від Еріка Кіркленда суддівським рішенням за підсумками чотирьох раундів.

А після Томпсона обов`язковим суперником Кличка-молодшого стає росіянин Олександр Повєткін.

Nеwsru.ua