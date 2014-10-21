Ліга чемпіонів, 3-й тур, "Рома" - "Баварія": відео онлайн-трансляція

У вівторок в Римі відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться "Рома" і німецька "Баварії" (Мюнхен).

Це буде матч лідерів групи Е.

Німецький клуб на старті сезону обіграв і англійський "Манчестер Сіті", і російський ЦСКА, та має 6 очок в турнірній таблиці. У той же час, "Рома" обіграла ЦСКА, обмежившись нічиєї з командою з Манчестера - 4 бали.

У першості німецької бундесліги "Баварія" йде на 1-му місці після 8-ми турів. У свою чергу, в італійській Серії А "Рома" йде на 2-му місці, поступаючись "Ювентусу".

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри вважається "Баварія". На перемогу німецького клубу ставки приймаються з коефіцієнтом 2 до 1, на нічию - 3,6 до 1, а на перемогу "Роми" - 4,1 до 1.

Матч "Рома" - "Баварія" розпочнеться о 21.45 за київським часом.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.

Стали відомі стартові склади команд:

"Рома": 26. де Санктіс, 2. Янгамбіва, 35. Торосідіс, 44. Манолас, 3. Коул Э., 16. де Россі, 4. Найнгголан, 15. Пьяніч, 7. Ітурбе, 10. Тотті, 27. Жервіньо

Запасні: 28. Скорупскі, 23. Асторі, 25. Олебас, 8. Ляйіч, 24. Флоренці, 32. Паредес Л., 22. Дестро.

Бавария: 1. Нойєр, 5. Бенатіа, 17. Боатенг, 21. Лам, 27. Алаба, 3. Хабі Алонсо, 18. Бернат, 19. Гетце, 10. Роббен, 25. Мюллер, 9. Левандовскі Р.

Запасні: 29. Зінгерле, 4. Данте, 13. Рафінья, 34. Хейб`єрг, 7. Рібері, 11. Шакірі, 14. Пісарро.