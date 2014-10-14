Володимир Кличко продовжить підготовку до бою з Пулєвим в Альпах

Там, за традицією, проходить завершальна частина підготовки українського чемпіона до боїв, повідомляє сайт офіційного фан-клубу Кличко.

Поки Кличко-молодший працює над технікою і швидкістю під керівництвом свого тренера Джонатана Бенкса. Однією з важливих її складових є робота над коронним ударом українського чемпіона - джебом. А наступного тижня у тренувальному таборі Кличка стартують спаринги.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Володимира Кличка з обов'язковим претендентом за версією IBF болгарином Кубратом Пулєвим, раніше намічений на 6 вересня, не відбувся в термін через травму руки українського чемпіона і був перенесений на 15 листопада. Бій відбудеться в Гамбурзі (Німеччина).

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».