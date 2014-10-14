Українська тенісистка Цуренко програла у першому ж колі "Кубку Кремля"

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка нічого не змогла протиставити суперниці в першому сеті, програному всуху - 0:6, а в другому, коли суперниця трохи зменшила темп, зуміла виграти три гейми, тим не менш, програвши сет з рахунком 3:6. Матч тривав менше години.

Раніше, свій матч у першому колі змагань виграла інша українка Катерина Козлова.

Як повідомляв УНІАН, "Кубок Кремля" триватиме в Москві до 19 жовтня.