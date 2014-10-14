Українська тенісистка Цуренко програла у першому ж колі "Кубку Кремля"
20:38, 14 жовтня 2014Спорт
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У Москві завершилися матчі першого кола тенісного турніру "Кубок Кремля", в рамках якого українка Леся Цуренко програла Камілі Джорджі з Італії.
Леся Цуренко програла вже у першому колі "Кубку Кремля" / prosport-ru.tsn.ua
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка нічого не змогла протиставити суперниці в першому сеті, програному всуху - 0:6, а в другому, коли суперниця трохи зменшила темп, зуміла виграти три гейми, тим не менш, програвши сет з рахунком 3:6. Матч тривав менше години.
Раніше, свій матч у першому колі змагань виграла інша українка Катерина Козлова.
Як повідомляв УНІАН, "Кубок Кремля" триватиме в Москві до 19 жовтня.
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