Гандбольний "Мотор" зіграє з лідером групи Ліги чемпіонів

Це буде матч 3-го туру групового етапу, повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

"Віве Кельце", чий бюджет становить 11 млн. євро, є одним з фаворитів сезону і, як мінімум, повинен дійти до "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів. З січня нинішнього року командою керує олімпійський чемпіон Барселони-1992 у складі Об'єднаної команди (СНД) Талант Дуйшебаев, а в складі команди грають такі зірки світової величини як лінійний Хулен Агінагальде і плеймейкер Урош Зорман, який перемагав в ЛЧ тричі з різними клубами.

У минулому сезоні 11-кратного чемпіона Польщі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зупинив німецький «Рейн», тому зараз фахівці чекають від команди, як мінімум, виходу в півфінал. "Якщо ми хочемо пробитися до «Фіналу чотирьох», то повинні займати перше місце на груповому етапі", - сказав Талант Дуйшебаев. Цікаво, що в традиційному прев'ю до євросезону іспанський тренер з киргизькими корінням побоювався кого завгодно, тільки не "Мотора". Зрозуміло, чемпіон України поступається польському гранду з багатьох компонентів, однак українці можуть отримати свій шанс, підловивши суперника на недооцінці.

У внутрішній першості "Віве" після шести ігрових днів йде без поразок, очолюючи турнірну таблицю. А ось «Мотор» у чемпіонаті України провів лише один матч, 7 жовтня, на умовному виїзді обігравши ЗТР-СДЮШОР - 37:16. У цьому поєдинку вперше з 21 грудня 2013 року зіграв лінійний "Мотора" Олександр Тітов, який за останній час переніс дві операції.

Матч "Віве Кельце" - "Мотор" відбудеться в неділю, 12 жовтня, о 21.00 за київським часом.