Білоруські фанати проведуть акцію солідарності з українцями під час відбіркового матчу Євро

Про це повідомляє сайт білоруського відділення Радіо "Свобода".

Фанати підкреслюють, що політичних гасел при цьому на трибунах не буде.

Активіст білоруських футбольних ультрас Євген зазначив: "Більшість з нас дотримуються тієї позиції, що українці - це братський народ. У фанатів раніше було багато конфліктів, але зараз все змінилося. Головна причина того, що ми висловимо підтримку супернику - події, які зараз відбуваються в Україні. Цим банером ми покажемо своє ставлення до українців та продемонструємо свою солідарність з ними".

Крім того, в день гри, о 15.00 в Мінську відбудеться матч між командами фанатів двох збірних, який пройде на штучному газоні стадіону Асоціації Білоруська федерація футболу.

Білоруські фанати також приготували колекцію атрибутики, стікерів і магнітів з символікою збірних.

Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового циклу Євро-2016 Білорусь - Україна відбудеться 9 жовтня в Борисові.