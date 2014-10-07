Бадмінтоністка Улітіна стала бронзовим призером болгарського етапу Кубка Європи
11:48, 07 жовтня 2014Спорт
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У Софії завершився міжнародний турнір International Challenge (призовий фонд - 15 тисяч доларів), в якому виступали 7 українських бадмінтоністів.
Марія Улітіна увійшла в четвірку найсильніших на турнірі в Софії / fbubadminton.org.ua
Успішніше за всіх виступила Марія Улітіна з Дніпропетровська, яка зайняла 3/4 місце, повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону України.
На шляху до четвірки найсильніших вона перемогла трьох суперниць з Франції, Естонії та Бельгії (всі з другої сотні світового рейтингу), а за вихід у фінал програла Беатріс Корралес (Іспанія, 24-а в рейтингу) з рахунком 22:20, 13:21, 14:21.
Цікаво, що тиждень тому Улітіна обіграла іспанку на турнірі в Празі з рахунком 21:18, 21:10.
Успіх на турнірі в Софії дозволить Марії в світовому рейтингу перейти з 77-го рядка на 69-ю.
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