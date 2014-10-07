Бадмінтоністка Улітіна стала бронзовим призером болгарського етапу Кубка Європи

Успішніше за всіх виступила Марія Улітіна з Дніпропетровська, яка зайняла 3/4 місце, повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону України.

На шляху до четвірки найсильніших вона перемогла трьох суперниць з Франції, Естонії та Бельгії (всі з другої сотні світового рейтингу), а за вихід у фінал програла Беатріс Корралес (Іспанія, 24-а в рейтингу) з рахунком 22:20, 13:21, 14:21.

Цікаво, що тиждень тому Улітіна обіграла іспанку на турнірі в Празі з рахунком 21:18, 21:10.

Успіх на турнірі в Софії дозволить Марії в світовому рейтингу перейти з 77-го рядка на 69-ю.