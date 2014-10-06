Луческу звинуватив суддю у поразці від "Динамо"

В ефірі телеканалу 2+2 Мірча Михайлович чи не вперше говорив російською, передає Проспорт.

"Звичайно, 70 тисяч глядачів - це фантастика. Вони безумовно допомогли "Динамо". Але мені було соромно. Соромно за те, що відбувалося на полі. Через це ми програли. Було прекрасно видно, що ми грали краще, навіть вдесятьох краще. Ми грали краще. Я більше нічого говорити не буду, тому що те, що зробив суддя... Раніше були претензії від "Динамо"? А що арбітраж? Ми виграли всі останні чемпіонати, тому що ми були кращі за всіх інших", - сказав Луческу.

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Однак Луческу залишив без уваги грубу гру своїх підопічних. Наприкінці першого тайму і в середині другого Срна та Адріано заслуговували на червоні картки за неспортивну поведінку, але арбітр не показав їм навіть жовті картки.

До того ж, Луческу традиційно не визнав поразку, нехай і не зовсім по грі, а почав шукати виправдання для своєї команди. Це у стилі румунського тренера.