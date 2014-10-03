УПЛ, 8-й тур, "Волинь" - "Ворскла": онлайн відео-трансляція

У цьому матчі зіграють 7-а і 4-а команди турнірної таблиці УПЛ відповідно.

"Волинь" у 7-ми турах набрала 9 очок, виграла 3 матчі при 4 поразках. Команда знаходиться рівно посередині турнірної таблиці з 14 колективів. У разі перемоги в сьогоднішній грі, вона набере 12 очок і зуміє піднятися на 4-е місце, слідом за трійкою грандів українського футболу - "Дніпром", "Шахтарем" і "Динамо". Зараз луцька команда перебуває у відмінній формі, що продемонструвала гра тижневої давності в Кубку України. У першому матчі 1/8 фіналу турніру "Волинь" обіграла лідера української Прем'єр-ліги "Дніпро" (Дніпропетровськ), завдавши супернику першої поразки в нинішньому сезоні на внутрішній арені (в УПЛ "Дніпро" йде без поразок) - 1:0. Єдиний і переможний гол у тому матчі забив румунський півзахисник команди Ерік Бікфалві.

У свою чергу "Ворскла" на даний момент знаходиться на 4-му місці в таблиці. У полтавчан 11 очок, і вони йдуть слідом за трійкою лідерів, відстаючи від займаючого 3-е місце "Динамо" на 6 балів. Враховуючи, що в неділю відбудеться очна гра "Динамо" - "Шахтар", цілком можливо, що за підсумками туру "Ворскла" не лише зміцнить свої позиції на 4-му місці, але і скоротить відставання від лідерів.

"Ворскла" у першому матчі 1/8 фіналу Кубка України обіграла маріупольський "Іллічівець" - 1:0 і помітно збільшила свої шанси на прохід у наступний етап - 1/4 фіналу. У чемпіонаті УПЛ у команди на рахунку 3 перемоги, 2 нічиї і 2 поразки.

На думку аналітиків букмекерських контор, фаворитом цього матчу з мінімальною перевагою є "Ворскла". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,55 до 1, у той час як на перемогу "Волині" - 2,9 до 1, а на нічию - 3,4 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Волинь": 74. Кічак, 3. Сімінін, 15. Жуніч, 4. Приндета, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 9. Мемешев, 10. Бікфалві, 13. Шабанов, 93. Матей, 17. Маріотто Д.

Запасні: 78. Литовченко, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 39. Переймів, 19. Алессандро Селін, 77. Бохашвілі, 89. Козьбан.

"Ворскла": 31. Богуш, 4. Даллку, 34. Ткачук Е., 17. Чеснаков, 6. Скляр, 7. Громов, 15. Дедечко, 23. Сапай, 77. Турсунов, 9. Янузі, 39. Ковпак.

Запасні: 12. Непогодов, 84. Романчук, 8. Ткачук А., 10. Маркоскі, 11. Кривошеєнко, 24. Бараннік, 47. Сичкарук.