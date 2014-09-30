Український шахіст-юніор став чемпіоном світу
У Дурбані (ПАР) закінчився чемпіонат світу серед юнаків та дівчат віком до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років.
Від України в ньому брали участь 7 юних шахістів, повідомляє Федерація шахів України.
У категорії до 18-ти років із результатом 9,5 очок з одинадцяти можливих перемогу здобув Олександр Бортник.
Читайте такожОдеські й київські шахісти провели матч на підтримку ЄвромайдануІнші шахісти з України показали такі результати:
Конопатська Олександра (категорія до 16 років) - 6 очок, 34 місце (з 84-х);
Воронцов Павло (категорія до 16 років) - 7 очок, 17 місце (94);
Шахов Михайло (категорія до 14 років) - 6,5 очок, 26 місце (101);
Шевченко Кирил (категорія до 12 років) - 7 очок, 19 місце (105);
Левицький Андрій (категорія до 12 років) - 6,5 очок, 27 місце (105);
Ларкін Владислав - 6,5 очок, місце 27 (100).