Український шахіст-юніор став чемпіоном світу

Від України в ньому брали участь 7 юних шахістів, повідомляє Федерація шахів України.

У категорії до 18-ти років із результатом 9,5 очок з одинадцяти можливих перемогу здобув Олександр Бортник.

Читайте такожОдеські й київські шахісти провели матч на підтримку ЄвромайдануІнші шахісти з України показали такі результати:

Конопатська Олександра (категорія до 16 років) - 6 очок, 34 місце (з 84-х);

Воронцов Павло (категорія до 16 років) - 7 очок, 17 місце (94);

Шахов Михайло (категорія до 14 років) - 6,5 очок, 26 місце (101);

Шевченко Кирил (категорія до 12 років) - 7 очок, 19 місце (105);

Левицький Андрій (категорія до 12 років) - 6,5 очок, 27 місце (105);

Ларкін Владислав - 6,5 очок, місце 27 (100).