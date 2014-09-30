Ліга чемпіонів, 2-й тур, ЦСКА - "Баварія": онлайн відео-трансляція

Сьогодні в Європі відбудуться перші 8 матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, який відкриється матчем у Москві ЦСКА - "Баварія".

У цій грі зійдуться чинні чемпіони Росії та Німеччини.

Якщо традиційний час початку матчів Ліги чемпіонів - 21.45 за київським часом, то в Росії через іншоий часовий пояс також традиційно матчі розпочинаються о 19.00 по Києву. Тому матч ЦСКА - "Баварія" винесений із загальної програми ігор.

ЦСКА стартував у нинішньому сезоні ЛЧ з разгромної поразки від італійської "Роми" з рахунком 1:5. Правда, після цього команда виграла три матчі поспіль у внутрішньоросійських змаганнях. За словами головного тренера команди Леоніда Слуцького, завдання ЦСКА - провести матч на максимальному рівні: "На користь суперника говорить в першу чергу найвищий рівень майстерності. Ситуація складна: в минулому році ми зазнали дошкульних поразок від "Баварії" і "Манчестер Сіті", і зараз продовжилася серія болісних невдач на чужому полі. Неприємно усвідомлювати, що є команди, з якими існує серйозний розрив у рівні майстерності. Наше завдання полягає в тому, щоб команда повірила в свої сили і провела матч на своєму максимальному рівні. Чи вистачить цього - покаже гра".

Крім того, у армійців серйозні проблеми зі складом. Алан Дзагоєв і Понтус Вернблум дискваліфіковані, також є група травмованих футболістів. Разом з тим, раніше травмований Сейду Думбія готується до гри.

Що стосується "Баварії", то команда виграла в першому матчі групового етапу у англійського "Манчестер Сіті" - 1:0. Впевнено виступає команда і в чемпіонаті німецької Бундесліги, де займає 1-е місце після 6-ти турів. Тренер мюнхенців Хосеп Гвардіола зазначає: "Як і раніше вважаю, що ми все ще набираємо форму. Ліга чемпіонів - це дуже високий рівень, і про це слід пам'ятати. Ми повинні бути впевнені у вихід з групи. Вона у нас дуже небезпечна".

У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів минулого сезону "Баварія" гостювала в столиці Росії, де перемогла армійців з рахунком 3:1.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом виглядає німецька команда. На перемогу "Баварії" ставки приймаються з коэффциентом 1,32 до 1, на нічию - 5,8 до 1, а на перемогу ЦСКА - 11 до 1.