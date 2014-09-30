Українська плавчина Зевіна завоювала ще одне срібло етапу Кубку світу

Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

Наша плавчиня фінішувала другою на дистанції 100 м на спині. Її результат – 57.74. Цей час також став новим рекордом України. Зевіна покращила більше, ніж на 2 секунди, своє ж досягнення, яке встановила рік тому на чемпіонаті світу у Барселоні (59.90).

Першою на цій дистанції фінішувала головна суперниця українки – рекордсменка світу та дворазова володарка Кубку світу з плавання угорка Катінка Хоссу (55.34), третьою – призерка цьогорічного Кубку світу китаянка Стефані Ау (58.27).

Як повідомляв УНІАН, напередодні Зевіна завоювала дві срібні медалі – на дистанціях 50 м та 200 м на спині. Обидві дистанції також виграла угорка Хоссу.

Четвертий етап Кубка світу проходитиме у Москві (Росія) 4-5 жовтня.