"Порту" прибув на матч Ліги чемпіонів з "Шахтарем" без двох провідних гравців

Лідер команди півзахисник Рікарду Куарежма і його партнер Казіміро отримали серйозні пошкодження в португальському "класіко" проти лісабонського "Спортинга" (1:1) і навіть не прилетіли у Львів, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Разом з тим, відразу четверо гравців "Порту" повернулися в загальну групу - воротар Рікарду, захисник Майкон, півзахисник Кінтеро і форвард Рікардо Перейра.

Делегацію "Порту" очолив особисто президент португальського клубу Пінту да Кошта.

Всього в Україну прилетіло 19 гравців: воротарі - Фабіано, Рікарду, Андрес Фернандес; захисники - Данило, Інді, Майкон, Іван Маркано, Алекс Сандро; півзахисники - Ясін Браїмі, Эвандро, Ектор Еррера, Олівер Торрес, Рубен Невеш; нападники - Джексон Мартінес, Хуан Кінтеро, Крістіан Тельо, Адріан Лопес, Рікарду, Венсан Абубакар.

Як повідомляв УНІАН, матч другого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Порту" відбудеться 30 вересня о 21:45. Сайт УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.