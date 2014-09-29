Гандбольний "Мотор" з мінімальним рахунком поступився в матчі першого туру Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

Матч в Угорщині проходив у впертій боротьбі і з приблизно рівними шансами на успіх. І в першому таймі суперник зумів домогтися переваги з різницею в 2 м'ячі - 13:11. Відмінно проявив себе в цій 30-хвилинці воротар запоріжців Ріхард Штоль, а також лінійний Олександр Шевельов.

Після перерви українці і зовсім перехопили перевагу, повівши на 40-й хвилині з рахунком 16:14. І аж до 50-ї хвилини вони утримували перевагу в 2-3 м'ячі. Переломною для нашої команди стала заключна 10-хвилинка. Підопічні досвідченого іспанського фахівця Карлоса Пастора за п'ять хвилин до фінального свистка зрівняли рахунок (24:24), а в заключному відрізку гри зуміли створити собі перевагу. Цікаво, що за 3 секунди до кінця гри м'яч був у Шевельова і той готував атаку, але рішення румунських рефері, які забрали у Шевельова м'яч у звичайної ігрової ситуації, змусило нашу команду визнати поразку. До речі, це рішення арбітрів викликало певне здивування не тільки в стані чемпіона України, але й у вболівальників у залі і на лавці суперника. Втім, угорці лише вітали рішення арбітра.

Наступний поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2014/15 запорізький «Мотор» проведе на арені столичного Палацу спорту 4 жовтня проти французького «Дюнкерка».