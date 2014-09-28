Суперматчем легенд "Динамо" вшанувало пам'ять Белькевича, Баля і Гусіна

Команди було поділено на "Білих" та "Синіх". Матч завершився бойовою нічиєю - 3:3.

Андрій Шевченко першим забив у грі за "Синіх", проте його м'яч не зарахували через офсайд. А точним ударом відповів Сергій Ребров, вивівши вперед "Білих" на 27-й хвилині. За кілька хвилин до перерви Георгій Деметрадзе зрівняв рахунок.

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У другому таймі глядачі побачили ще 4 голи. За "Білих" забили Олександр Хацкевич та Олег Гусєв, а за "Синіх" - Олег Венглинський і Андрій Шевченко. Головний посил, що робили учасники гри - життя продовжується і треба з посмішкою згадати своїх друзів, які дарували добро і світло.

"ТСН Проспорт" та канал "2+2" здійснювали пряму відеотрансляцію гри.

Нагадаємо, "Динамо" поховало трьох своїх легендарних гравців практично за один місяць. Белькевич помер 1 серпня. Баль пішов на той світ 9-го. А Гусін загинув 17 вересня.