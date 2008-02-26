Ібрагімов збирається повернути собі чемпіонський титул
10:45, 26 лютого 2008Спорт
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Тренер трагедії не робить
|Султан Ібрагімов по закінченні бою з Володимиром Кличком. Нью-Йорк, 24 лютого
«Трагедії з цієї невдачі я не роблю. Це всього лише перша поразка Ібрагімова у кар`єрі і ми зробимо все для того, щоб він незабаром знову бився за титул. За якою саме версією - не важливо. Султан проведе кілька поєдинків і, упевнений, знову стане чемпіоном", - підсумував тренер Султана Ібрагімова.
Бій, у якому Володимир Кличко об`єднав три чемпіонські пояси, відбувся в Нью-Йорку, в ніч на неділю, 24 лютого.
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