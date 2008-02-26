Ібрагімов збирається повернути собі чемпіонський титул

10:45, 26 лютого 2008
Спорт
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Тренер трагедії не робить

Султан Ібрагімов по закінченні бою з Володимиром Кличком. Нью-Йорк, 24 лютого
Про наполеонівські плани російського боксера розповів його тренер Джеф Мейвезер.

«Трагедії з цієї невдачі я не роблю. Це всього лише перша поразка Ібрагімова у кар`єрі і ми зробимо все для того, щоб він незабаром знову бився за титул. За якою саме версією - не важливо. Султан проведе кілька поєдинків і, упевнений, знову стане чемпіоном", - підсумував тренер Султана Ібрагімова.

Бій, у якому Володимир Кличко об`єднав три чемпіонські пояси, відбувся в Нью-Йорку, в ніч на неділю, 24 лютого.

"КП в Украине"

 

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