Світоліна стала п'ятою українською тенісисткою, яка заробила понад $1 млн. призових за кар'єру

Про це повідомляє "Тенісний портал України.

До цієї тижні сума призових першої ракетки України становила 969 270$. Вийшовши у чвертьфінал турніру в Ухані (Китай), Світоліна заробила як мінімум 50 700$, таким чином перевершивши позначку в мільйон доларів США.

Серед діючих тенісисток України тільки призові Катерини Бондаренко (2 186 465$) і Ольги Савчук (1 033 578$) обчислюються семизначними цифрами. Проте свій перший мільйон киянка і дончанка заробили в більш дорослому віці, як і Олена Бондаренко і Тетяна Перебийніс, які також мають в активі призові більше мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Світоліна пройшла у чвертьфінал турніру WTA Premier в Ухані (Китай) без гри. У матчі 1/8 фіналу харків'янка повинна була зіграти з іспанської тенісисткою Гарбіньєй Мугурусой, але суперниця відмовилася від участі в матчі пославшись на травму. За вихід до півфіналу Світоліна зіграє з німкенею Анжелікою Кербер.