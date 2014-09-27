Кубок України, 1/8 фіналу, "Карпати" - "Динамо": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Карпати" приймають київське "Динамо".

Це перший з двох матчів команд на цьому етапі змагань. Гра у відповідь відбудеться через місяць в Києві.

У цьому матчі зійшлися, відповідно, 13-я і 3-я команди в таблиці Прем'єр-ліги. Львів'яни вкрай невдало розпочали нинішній сезон. У перших семи іграх чемпіонату команда виграла лише одного разу, при двох нічиїх і чотирьох поразках. Таким чином, львів'яни набрали 5 очок. Але, в даний момент у них 2 бали в турнірній таблиці і команда ділить останні 13-14 місця з маріупольським "Іллічівцем", випереджаючи суперника лише за додатковими показниками.

23 вересня Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України поінформував Прем'єр-лігу про вступ в силу рішення від 10 вересня 2014 року про позбавлення команди ФК «Карпати» трьох турнірних очок у Чемпіонаті України сезону 2014/2015 рр. "Дана санкція була застосована до клубу за невиконання рішення Палати по вирішенню суперечок Федерації футболу України (ПВС ФФУ) від 20.11.2013 р. по справі № 103/10/2013 «Про заяву футболіста Мартіна Богатінова про невиконання з боку ФК «Карпати» фінансових зобов'язань за контрактом", - зазначалося в повідомленні прес-служби УПЛ. КДК також поінформував, що клуб був попереджений (23.01.2014 р.) і застосовані до нього послідовні фінансові санкції (06.03.2014 р., 30.04.2014 р. і 27.05.2014 р.), однак рішення ПВС ФФУ досі не виконано. У той же час КДК вже вичерпав можливість застосування фінансових санкцій до клубу. Таким чином, львів'яни зараз перебувають у критичному стані в таблиці УПЛ і перемога у кубковому матчі проти киян команді потрібна, насамперед, для поліпшення стану гравців у психологічному плані.

У свою чергу, "Динамо" в нинішньому сезоні в 7 матчах УПЛ здобули 5 перемог, 2 нічиїх (3-е місце в таблиці після "Дніпра" і "Шахтаря" ), а також виграло матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи у порутгальского "Ріу Аве", розгромивши суперника в гостях з рахунком 4:0.

В Кубку України на стадії 1/16 фіналу, "Карпати" розгромили "Чайку" (Київська область) - 4:0, а "Динамо" в Кіровограді обіграло "Зорю" - 3:1.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом цього матчу є "Динамо". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,45 до 1, на нічию - 5,4 до 1, на перемогу "Карпат" - 6,4 до 1.