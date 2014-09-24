Чемпіон України з гандболу може пробитися до числа 16-ти кращих команд Європи

Про це повідомляє прес-служба "Мотора".

Зокрема, Жуков зазначив: "У нашій групі є явний фаворит - це польський клуб «Віве Кельце», з усіма іншими суперниками будемо боротися лише за переможні очки, як вдома, так і на виїздах. Крім цього впевнений, що постараємося і полякам дати справжній бій. Бажання у всіх хлопців є величезне, всі об'єднані ідеєю виступити і в цьому сезоні як можна краще, тому з нетерпінням чекаємо старту в груповому турнірі".

Говорячи про свою гру в дебютному матчі в Лізі чемпіонів ("Мотор" - "Фассано" (Італія) у кваліфікаційному турнірі ЛЧ) і перший гол в турнірі Жуков зазначив: "Чесно кажучи, момент був дуже хвилюючий. До того часу, коли мене Бебешко Сергій Васильович (тренер "Мотора") випустив на майданчик, ми вже міцно утримували лідерство в матчі, тому страху помилитися, швидше за все, не було. Більше було бажання себе проявити і не підвести сподівань тренерського штабу, адже мені довелося дуже довго чекати подібного шансу. На щастя, все пройшло нормально і вдалося забити після першого кидка. Потім забив ще один гол, тому я дуже радий, що все так вийшло".

Говорячи про майбутній сезоні в цілому, Жуков зазначив: "Це важливий етап у моєму житті, так як такий шанс не можна змарнувати. Це можливість не тільки проявити себе з кращого боку і добре себе зарекомендувати на ряду з такими висококласними гравцями, які зараз зібрані в «Моторі». Перш за все я повинен виправдати довіру тренерського штабу і довести самому собі, що гідний грати у складі кращого клубу країни. До цього, коли я грав у другій команді, можна сказати, що був там лідером, грав практично завжди «від дзвінка до дзвінка», а зараз треба працювати в два, в три рази більше, адже рівень майбутніх ігор непорівнянний з усіма моїми попередніми. Дуже хочу стати стабільним і надійним гравцем, на якого можна покластися у відповідальний момент".

У 2011-му році 2-метровий лівий напівсередній Жуков вже пробував свої сили в складі команди. Проте в боротьбі за місце в основі молодий виконавець значно поступався досвідченим виконавцям і як наслідок змушений був задовольнитися лише місцем у запасі. Керівництво клубу не стало форсувати події, прийнявши рішення перевести Жукова в фарм-клуб, де гравець знову знайшов впевненість і став одним з кращих у списку бомбардирів. Пройшовши передсезонну підготовку під керівництвом Сергія Бебешко зараз він вже в першому офіційному матчі (проти італійців) не розгубився і відкрив рахунок своїм голам у складі «Мотора» в ЛЧ.

Свій перший матч групового етапу ЛЧ сезону 2014/15 "Мотор" проведе 28 вересня у гостях проти угорського клубу "Пік" з міста Шегед.

Домашні матч ЛЧ 2014/15 "Мотор" буде проводити в київському Палаці спорту.