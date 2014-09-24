Тренер Кличка наголошує, що перед боєм з Пулєвим "був один з найкращих наших тренувальних таборів"

Про це повідомляє Вохіпg news.

Зокрема, Башир зазначив: "Це були дуже хороші, дуже конкурентні спаринги. Я був у кутку Джошуа під час цих спарингів, і спочатку він ставився до Володимира з дуже великою повагою. У самому прямому сенсі цього слова, - він сказав мені, що йому якось некомфортно наносити удари по чемпіону, тому що ставиться до нього з величезною повагою. Тоді я сказав йому, що в рингу треба забути про повагу, тому що якщо він не почне битися по-справжньому, Володимир просто знесе йому голову. Спочатку Джошуа не відповідав на дуже хороші удари Володимира, але коли він почав відповідати, спаринги стали дуже конкурентними. Джошуа дуже атлетичний хлопець, і я думаю, що з нього вийде хороший чемпіон. У нього не тільки відмінні фізичні дані, але й дуже гарне мислення - він швидко прораховує все в рингу. І ще у нього дуже хороші рефлекси, як для такого великого хлопця".

Також тренер розповів про конфліктну ситуацію в таборі Кличка: "Цікаво, що в цьому тренувальному таборі крім Джошуа був і Ділліан Вайт (боксер, який перемагав Джошуа в любителях) - у них з Ентоні досі були напружені стосунки, вони постійно косо поглядали один на одного. Зрештою, якось увечері я зібрав їх разом і сказав їм: послухайте, хлопці, мені все одно, як ви ставитеся один до одного, але зараз ви знаходитесь в тренувальному таборі чемпіона, який готується до дуже важкого поєдинку проти дуже сильного суперника, тому ніякої ворожнечі - ви повинні бути сфокусовані тільки на те, щоб допомогти йому якомога краще підготуватися до бою. І вже на наступний ранок вони пішли бігати разом! Я дуже радів з цього приводу, адже тривалі конфлікти в тренувальному таборі нікому не потрібні. Між собою Джошуа і Уайт не спарингували, але обидва спарингували з Кевіном Джонсоном, який, до речі, запропонував мені стати його тренером. Ці три хлопця так добре проявили себе в спарингах з Володимиром, що ми обов'язково запросимо їх і в наступний тренувальний табір. Вони дуже добре проявили себе у всіх відносинах, це був один із наших найкращих тренувальних таборів".

Як повідомляв УНІАН, через травму українського боксера поєдинок Кличко - Пулєв спочатку намічений на 6 вересня був перенесений на 15 листопада. Бій відбудеться у німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».